Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли на место взрыва в Жамбылскую область

Самолет с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Должностные лица выехали к месту происшествия.

Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов. Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

Необходимо отметить, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия», - говорится в сообщении ведомства.