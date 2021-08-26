Оперативный штаб создан на месте происшествия в Жамбылской области Казахстана

В Байзакском районе на месте возгорания и взрывов в воинской части создан оперативный штаб во главе с акимом Жамбылской области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев находится на месте происшествия.

Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.

Эвакуируется населения близлежащих сел. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.