Оперативный штаб создан на месте происшествия в Жамбылской области Казахстана

Казахстан 26 августа 2021 23:34 (UTC+04:00)
Оперативный штаб создан на месте происшествия в Жамбылской области Казахстана

В Байзакском районе на месте возгорания и взрывов в воинской части создан оперативный штаб во главе с акимом Жамбылской области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев находится на месте происшествия.

Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.

Эвакуируется населения близлежащих сел. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии - Ener-t
Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии - Ener-t
Испанская компания впервые произвела биотопливо для авиации из промышленных отходов
Испанская компания впервые произвела биотопливо для авиации из промышленных отходов
Азербайджан экспортировал в Италию более 2,5 млрд кубометров газа
Азербайджан экспортировал в Италию более 2,5 млрд кубометров газа
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
При теракте в Кабуле погибли 12 американских военных Другие страны 23:42
Оперативный штаб создан на месте происшествия в Жамбылской области Казахстана Казахстан 23:34
Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли на место взрыва в Жамбылскую область Казахстан 23:32
Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии - Ener-t Энергетика 23:27
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей Россия 23:15
Генсек ООН намерен провести 30 августа встречу по Афганистану с послами стран В мире 23:13
Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане на фоне информации о взрыве в Кабуле Политика 23:10
В вузах Турции восстанавливают традиционную форму образования Турция 23:03
Из-за происшествия в Жамбылской области Казахстана частично приостановлено ж/д сообщение Казахстан 22:29
Число пострадавших от взрыва в Жамбылской области Казахстана превысило 66 человек Казахстан 22:27
Норвегия заявила, что больше не сможет эвакуировать людей через аэропорт Кабула Европа 22:16
В Казахстане население военного городка эвакуируют из зоны взрывов Казахстан 22:13
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Казахстане Казахстан 21:53
Комиссия во главе с министром обороны отправилась на место взрыва в воинской части в Казахстане Казахстан 21:50
Талибан осудил взрыв у аэропорта Кабула Другие страны 21:44
Узбекистан стал лидером по притоку иностранных инвестиций среди стран Центральной Азии Узбекистан 21:32
Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательную программу для воспитанников детских домов и пожилых (ФОТО) Политика 20:50
Президент Ильхам Алиев: Армения скрывает свои потери, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек Политика 20:41
Президент Ильхам Алиев: Советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении Политика 20:38
Президент Ильхам Алиев:Руководство Армении оскорбило весь мусульманский мир Политика 20:34
Президент Ильхам Алиев: Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно Политика 20:30
Президент Ильхам Алиев: Мы вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу Политика 20:28
Президент Ильхам Алиев: Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами Политика 20:25
Президент Ильхам Алиев: Строятся тысячи домов для людей, потерявших свое имущество в период войны Политика 20:23
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение семей шехидов, карабахских гази домами было одним из основных направлений нашей политики, так обстоит дело и сегодня Политика 20:18
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне Политика 20:13
Сакит Мамедов вошел в состав жюри международного конкурса "Природа планеты" Культура 20:13
Президент Ильхам Алиев: Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась Политика 20:07
Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Политика 20:06
Президент Ильхам Алиев: 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата Политика 20:03
Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева не позволял реализовать план отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана Политика 19:59
Президент Ильхам Алиев: Восстанавливая сегодня освобожденные территории, мы восстанавливаем историческую справедливость Политика 19:46
Полад Бюльбюльоглу станет специальным гостем концертной программы в Бишкеке Культура 19:43
Президент Ильхам Алиев: После войны весь мир увидел хищное лицо армянского вандализма Политика 19:42
Президент Ильхам Алиев: Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас Политика 19:38
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:21
Грузия планирует инвестировать в развитие сельского хозяйства более $2 млрд Грузия 19:11
МИД Армении все еще страдает амнезией – Лейла Абдуллаева Политика 19:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии реконструированных учебных и образовательных учреждений в Хазарском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:43
Азербайджанская кредитная организация разместила на аукционе облигации на 4 млн манатов Финансы 18:25
В Баку начался суд над бывшими таможенниками, обвиняемыми во взяточничестве Общество 18:19
В одном из районов Баку выявлены случаи незаконного использования воды (ФОТО) Общество 18:10
У аэропорта в Кабуле произошел взрыв Другие страны 17:59
ОАО «Тамиз Шахар» привлечет лабораторные услуги Тендеры 17:57
Резидент Сумгайытского химического промпарка ведет переговоры по экспорту продукции Бизнес 17:55
Туркменистан и Пакистан обсудили активизацию сотрудничества в контексте развития ситуации в Афганистане Туркменистан 17:53
Литва может стать воротами для перевозки грузов из Туркменистана в Европу - министерство Транспорт 17:52
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения Политика 17:49
Uzbekistan Airways открывает два регулярных рейса в казахстанский Актобе Транспорт 17:44
Служба ASAN объявила тендер Тендеры 17:39
У армян никогда не было традиций государственности – азербайджанский ученый Политика 17:38
ИВ Шамахинского района привлечет услуги по капремонту жилищного фонда Тендеры 17:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева – выдающийся политик, внесший особый вклад в развитие системы управления и традиций государственности в Азербайджане – Петре Роман Политика 17:31
Иран принял несколько пустых самолетов афганской компании Kam Air Экономика 17:25
Главы МВД стран ЕС проведут 31 августа встречу по проблемам миграции из Афганистана Европа 17:21
В Баку прошла церемония награждения премией Trend of the Year 2021 (ФОТО) Социум 17:20
МИД РФ: Вывоз россиян из Афганистана прошел успешно при содействии талибов и США Россия 17:14
Как соседи ослепили ковродела, или Расстрелянные мужья азербайджанской актрисы Культура 17:09
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:07
В Азербайджане участие в конкурсе в вузы и колледжи детей шехидов и участников войны будет осуществляться за счет госбюджета Общество 17:07
Мехрибан Алиева играет важную роль в сохранении регионального и всемирного наследия - Рашид Алимов Политика 17:00
По случаю дня рождения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в медиа испаноязычных стран опубликованы материалы (ФОТО) Политика 16:57
США профинансируют проект по сохранению памятника культуры в Туркменистане Туркменистан 16:56
Президент Ильхам Алиев: Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечиваются самыми современными протезами Политика 16:32
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 26 августа Узбекистан 16:30
Президент Ильхам Алиев: До сегодняшнего дня проделана огромная работа для семей шехидов, инвалидов войны Политика 16:22
В июне-июле Грузию посетили свыше 42 тыс. граждан стран Евросоюза Грузия 16:20
Если бы МГ ОБСЕ способствовала выводу армянских оккупантов из Карабаха, то войны можно было избежать - депутат Милли Меджлиса Политика 16:15
Более 1,5 миллиона узбеков прошли полный курс вакцинации от COVID-19 Узбекистан 16:06
Международный центр мугама поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО) Политика 16:05
Испанская компания впервые произвела биотопливо для авиации из промышленных отходов Энергетика 16:00
Наша разлука с Шушой закончилась - уроженка города Общество 15:50
Мехрибан Алиева - выдающийся модератор гуманитарной дипломатии, ее инициативы сближают Восток и Запад, способствуют диалогу между культурами и народами - Александр Шаровский Политика 15:49
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы будем гордо жить как страна-победитель, как победоносный народ Политика 15:48
Банк Израиля потребовал от банков и кредитных компаний данные по всем операциям клиентов за последние пять лет Израиль 15:46
Лавров и гендиректор МАГАТЭ обсудили в Вене ситуацию вокруг иранской ядерной сделки Ядерная программа 15:40
Банковские вклады населения Азербайджана выросли за год более чем на 10% Финансы 15:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15:34
В Азербайджане выявлено еще 3 714 случаев заражения коронавирусом, 2 470 человек вылечились Общество 15:30
Самый низкорослый спортсмен в мире сообщил из Токио: Да здравствует Азербайджан! (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 15:30
Азербайджан экспортировал в Италию более 2,5 млрд кубометров газа Энергетика 15:13
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медоборудования Тендеры 15:11
В Google считают, что цифровая трансформация принесет экономике РФ $520 млрд к 2030 году США 15:08
Банковское кредитование в столице и регионах Азербайджана выросло за год Финансы 15:07
Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне – это наша историческая победа Политика 15:05
Азербайджан экспортировал в Турцию до 7 млрд кубометров газа Энергетика 15:03
В Нахчыване оценивают качество интернет-услуг ИКТ 14:59
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Молдовы Политика 14:53
Узбекнефтегаз будет устанавливать цены на бензин и дизельное топливо на биржевых торгах Энергетика 14:40
Ирак импортировал из Турции автомобили более чем на $100 млн Турция 14:33
Чистый убыток АО "Грузинская железная дорога" сократился вдвое Транспорт 14:32
Спрос банков Азербайджана на валюту превысил $74 млн Финансы 14:29
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка «Гянджлик» в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:28
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам и героям Отечественной войны в Абшеронском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:17
В Баку пройдет соревнование журналистов и медийных личностей на кубок Zəfər в честь Победы в Отечественной войне Спорт 14:16
Новый текстильный комплекс в Туркменистане будет производить особые сорта пряжи Туркменистан 13:50
Экмеледдин Ихсаноглу: Под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой успешно реализовано множество научно-образовательных, гуманитарных и культурных проектов Политика 13:50
Доходы SOCAR Energy Ukraine выросли в 2020 г. Энергетика 13:44
Завтра в Баку сохранится жаркая погода Общество 13:39
Более 300 млн SDR поступили на счет Азербайджана в МВФ - минфин Финансы 13:24
Все новости