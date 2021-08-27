Взрывы прекратились, но пожар продолжается в Жамбылской области - минобороны Казахстана

На месте происшествия проведено совещание министра обороны с акимом Жамбылской области, министром по чрезвычайным ситуациям, руководителями оперативных штабов госорганов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как сообщает пресс-служба минобороны Казахстана, скоординированы действия всех госорганов по ликвидации последствий происшествия, в том числе подразделений Вооруженных Сил, департамента по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, акимата, медицинских учреждений.

«В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается. Хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах. Подземных хранилищ на складах не имеется. Содержание и хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых) не осуществляется. Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов. При этом ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количества пламени и шумовой эффект», - говорится в сообщении Минобороны РК.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. 239 человек эвакуированы из зоны происшествия в Жамбылской области.