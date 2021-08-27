«QazIndustry» договорился о сотрудничестве с Бразильской конфедерацией промышленности

Председатель Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов и вице-президент Бразильской национальной конфедерации промышленности (CNI) Жоау Эмилио Гонсалвес подписали меморандум о сотрудничестве с целью развития торгово-экономических отношений между Бразилией и Казахстаном, передает Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Встреча была организована в онлайн формате совместно с Посольством Казахстана в Бразилии в лице Посла Болата Нусупова и Посольством Бразилии в Казахстане в лице Посла Рубем Антонио Корреа Барбоса.

Стороны определили ряд направлений взаимного сотрудничества, в том числе проводить консультации с частным сектором каждой страны для определения приоритетных вопросов и перспектив развития торговли и инвестиций между странами, организовывать совместные встречи представителей бизнеса, обмениваться информацией о правовой среде предпринимательства и др.

В ходе встречи Берик Бекенов отметил, что сотрудничество АО «QazIndustry» с CNI будет проявляться в реальных результатах в виде расширения прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, увеличения совместных предприятий, повышения товарооборота между странами и в целом придаст импульс развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Бразилией.

Напомним, что в ноябре текущего года планируется первое заседание Делового Совета между Казахстаном и Бразилией. Общий товарооборот Казахстана и Бразилии за первые 6 месяцев 2021 года вырос в более чем 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за последние 5 лет значительно вырос экспорт Казахстана в Бразилию.

С 2016 по 2020 гг. рост составил практически 100% (с 25 до 47 млн. долл. США). Сера, ферросплавы, изделия из черных металлов были экспортированы на бразильский рынок. В Казахстан Бразилия завозит такие товарные позиции как арахис, пищевые продукты, аминосоединения, трубы, двигатели и др.