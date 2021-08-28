Число погибших при взрыве на юге Казахстана достигло 13
БАКУ /Trend/ - Число погибших при взрыве в Жамбылской области на юге Казахстана достигло 13, передает Trend со ссылкой на МЧС республики.
На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается.
Напомним, что при ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС Казахстана.
Вечером 26 августа в одном из складов на территории воинской части в Жамбылской области прогремел взрыв. Ранее сообщалось о 12 погибших в результате взрыва.
Неопознанными остаются тела трех человек.
Продолжаются поиски трех человек, пропавших без вести.
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