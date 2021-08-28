Пожары в воинской части в Казахстане потушили

Спасатели потушили очаги возгорания на складах воинской части на юге Казахстана, остались два тлеющих хранилища. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в поселке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения стопроцентной безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома. "За исключением нескольких домов, построенных непосредственно вблизи ограждения базы хранения", - пояснили в министерстве.