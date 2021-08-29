За сутки в Казахстане выявлены 5 993 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5 993 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 779 927 заболевших, из них скончались 9 118.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 5 271 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 662 158.