Свыше 5,2 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5 222 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 785 149 заболевших, из них скончались 9 222.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 4 938 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 667 096.