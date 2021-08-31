Министр обороны Казахстана ушел в отставку

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны страны Нурлана Ермекбаева, передает Trend со ссылкой на пресс-секретаря президента.

«Президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрел рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке и принял ее», – сообщил пресс-секретарь Берик Уали.

Ранее сообщалось, что Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, произошедших в Жамбылской области страны.

Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причина возгорания устанавливается.