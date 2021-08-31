Министр обороны Казахстана ушел в отставку
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны страны Нурлана Ермекбаева, передает Trend со ссылкой на пресс-секретаря президента.
«Президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрел рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке и принял ее», – сообщил пресс-секретарь Берик Уали.
Ранее сообщалось, что Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, произошедших в Жамбылской области страны.
Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причина возгорания устанавливается.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Эксперт Минздрава Гусейн Габулов: «Родителям следует заранее начать психологически и физически готовить ребенка к школе»
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital
Туркменистан, Таджикистан и Австрия обменялись мнениями касательно расширения гуманитарного содействия афганскому населению
Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой пропавших без вести лиц - МИД Азербайджана
Президент Ильхам Алиев тепло побеседовал с участниками и шушинцами в рамках открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше (ФОТО)
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО)
В то время как Азербайджан вносил вклад в обеспечение безопасности в аэропорту Кабула, мы стали очевидцами драки в парламенте Армении - итальянский сенатор
Президент Азербайджана: Если Шуша армянский город, то почему он находился в таком состоянии, почему не построено ни одного здания?
Президент Азербайджана: Нынешний ход событий показывает, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров
Президент Ильхам Алиев: Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали
Президент Азербайджана: Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет, сегодня мне 59 лет