В Казахстане назначен новый министр обороны
БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Мурат Бектанов назначен министром обороны страны, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Таким образом, Мурат Бектанов был освобожден от должности первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.
Отметим, что до этого Президент Казахстана принял отставку министра обороны страны Нурлана Ермекбаева.
Ранее сообщалось, что Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, произошедших в Жамбылской области страны.
Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причина возгорания устанавливается.