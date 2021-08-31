БАКУ /Trend/ - Казахстан готов к налаживанию сотрудничества с Германией по вопросам экологии и природных ресурсов.

Об этом, как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, сказал заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр в зоде онлайн-встречи с руководителями германских компаний.

Темой встречи стали двусторонние экономические проекты в области охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Германскую сторону представили Оливер Гермес — председатель Восточного комитета германской экономики и Бергер Мигель — государственный секретарь Министерства иностранных дел ФРГ.

В своем выступлении Роман Скляр отметил успешное сотрудничество в вопросах реализации совместных проектов в сферах промышленного производства, машиностроения, энергетики, возобновляемых источников энергии и др., а также выразил готовность казахстанской стороны в налаживании сотрудничества по вопросам экологии и природных ресурсов.

Германские компании были приглашены к сотрудничеству в таких отраслях как борьба с изменением климата, утилизация отходов, борьба с экологической катастрофой, связанной с осушением Аральского моря, а также по вопросам питьевого водоснабжения.

В завершение встречи состоялась дискуссия, во время которой участники обсудили меры по реализации данных вопросов.