США гордятся дружбой с Казахстаном - Байден

На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо Президента США Джозефа Байдена, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Джозеф Байден поздравил Президента Казахстана по случаю 30-летней годовщины закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

«29 августа, в день 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона, от имени Соединенных Штатов Америки направляю наилучшие поздравления народу Республики Казахстан. США сохраняют приверженность дальнейшему укреплению тесного партнерства с Казахстаном, включая сотрудничество с Вашим правительством по обеспечению безопасности и рекультивации территории бывшего испытательного полигона», – написал Президент США.

Джозеф Байден высоко оценил совместную работу двух стран по ликвидации оставшегося от Советского Союза наследия инфраструктуры ядерных испытаний в рамках Программы Нанна — Лугара по совместному уменьшению угрозы, а также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и нераспространению.

«Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с Вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства», – говорится в письме американского лидера.