В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС
Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Соответствующее решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева размещено в среду на портале нормативно-правовых актов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе, который вступает в силу со дня первого официального опубликования.
Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Ему поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию последствий происшествия.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Любой способ монетизации газовых ресурсов Туркменистана будет иметь положительное влияние - Оксфордский институт
Лента новостей
Азербайджан одержал победу, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ – российский политолог
Любой способ монетизации газовых ресурсов Туркменистана будет иметь положительное влияние - Оксфордский институт
Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать - кыргызстанский журналист
Надеюсь, что на освобожденных азербайджанских землях никогда больше не будет войны - боснийский журналист
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев поздравил спортсменов страны, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх “Токио-2020”
Госрекламное агентство Азербайджана направит свыше 150 тыс. манатов на приобретение автотранспортных средств
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)