В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС

Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Соответствующее решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева размещено в среду на портале нормативно-правовых актов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе, который вступает в силу со дня первого официального опубликования.

Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Ему поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию последствий происшествия.