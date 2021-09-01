В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения, передает Trend со ссылкой на Комитет по статистике Казахстана.
С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.
Впервые будут применены цифровые технологий. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа.
Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан одержал победу, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ – российский политолог
Любой способ монетизации газовых ресурсов Туркменистана будет иметь положительное влияние - Оксфордский институт
Надеюсь, что освобожденные территории Азербайджана вновь будут процветать - кыргызстанский журналист
Надеюсь, что на освобожденных азербайджанских землях никогда больше не будет войны - боснийский журналист
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев поздравил спортсменов страны, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх “Токио-2020”
Госрекламное агентство Азербайджана направит свыше 150 тыс. манатов на приобретение автотранспортных средств
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)