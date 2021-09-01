1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения, передает Trend со ссылкой на Комитет по статистике Казахстана.

С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.

Впервые будут применены цифровые технологий. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа.

Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос.