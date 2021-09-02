В Казахстане будут приняты меры по повышению оплаты труда

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов прокомментировал инициативы Главы государства по повышению минимальной заработной платы в рамках Послания, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии с инициативами, озвученными Главой государства, будут приняты меры по повышению оплаты труда. С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы составит 60 тысяч тенге. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 миллиона наемных работников. Это также позволит повысить доходы и других работников с учетом межразрядной системы квалификации», - сказал Серик Шапкенов в ходе заседания Правительства.

Также министр отметил, что будет разработан проект постановления Правительства для поэтапного повышения зарплаты 588 тысячам отдельных категорий гражданских служащих: это архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и так далее.

«В результате с 2022 года ежегодно их зарплата будет повышаться на 20 процентов и к 2025 году повысится в два раза. Минимальный оклад с 49 тысяч повысится до 60 тысяч или на 22 процента со следующего года», - уточнил глава Минтруда.