Свыше 4,9 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 803 601 заболевших, из них скончались 9 591.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 10 161 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 701 641.