Свыше 4,9 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 803 601 заболевших, из них скончались 9 591.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 10 161 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 701 641.
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