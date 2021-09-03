Свыше 4,9 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

Казахстан 3 сентября 2021 07:57 (UTC+04:00)
Свыше 4,9 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 803 601 заболевших, из них скончались 9 591.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 10 161 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 701 641.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Самир Джафаров и Рамиль Гасымов исполнили Sevgili canan за рулем автомобиля (ВИДЕО)
Самир Джафаров и Рамиль Гасымов исполнили Sevgili canan за рулем автомобиля (ВИДЕО)
В Австралии нашли новый вид табака
В Австралии нашли новый вид табака
Азербайджанец &quot;подарил&quot; свой голос герою проекта Netflix
Азербайджанец "подарил" свой голос герою проекта Netflix
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Свыше 4,9 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:57
Возвращение части НДС способствует продвижению безналичных платежей в Азербайджане - министерство Экономика 07:35
Турция не имеет возможности принять еще беженцев - представитель АКП Турция 07:22
Хулуси Акар дал старт новому учебному году ВВС Турции Турция 06:57
BMW нашла способ борьбы с глобальной проблемой Бизнес 06:22
Власти США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от коронавируса Финансы 05:53
Ученые сообщили о «загадочном элементе» нового штамма коронавируса Другие страны 05:15
Великобритания перечислит соседним с Афганистаном странам более $40 млн на помощь беженцам Финансы 04:47
Полузащитник Пьянич перешел в турецкий «Бешикташ» Спорт 04:25
Глава МИД Австрии заявил о возможном признании Талибана при выполнении некоторых условий Европа 03:58
Apple намерена запустить производство своего электромобиля в 2024 году ИКТ 03:32
Ливан подписал соглашение с Французским агентством развития на 1,2 миллиона евро Арабские страны 03:05
Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45 США 02:29
Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом Культура 02:02
Эр-Рияд в конце октября проведет экологический саммит по озеленению Ближнего Востока Арабские страны 01:30
США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды США 00:55
В Мексике 16 человек погибли в столкновении автобуса с грузовиком Другие страны 00:26
БПЛА Akıncı полетит с посланием президента Эрдогана Турция 00:23
Азербайджанские предприниматели смогут экспортировать продукцию за рубеж посредством е-коммерции Экономика 00:01
IDC ждет роста глобальных поставок ПК в 2021 году на 14,2% ИКТ 2 сентября 23:39
В каких случаях инфицированным коронавирусом следует немедленно вызвать скорую помощь? Общество 2 сентября 23:38
В Албании сформировали правительство Европа 2 сентября 23:12
Число авиарейсов из РФ в ОАЭ, Финляндию и Германию будет увеличено с 10 сентября Транспорт 2 сентября 22:55
Германия стремится сохранить постоянное диппредставительство в Афганистане - глава МИД Европа 2 сентября 22:47
Франция считает интересы ЕС приоритетом в стратегической концепции НАТО Европа 2 сентября 22:30
Турция экспортировала химпродукты на сумму около $10 млрд Турция 2 сентября 22:30
Узбекистан укрепит торгово экономические связи со странами-членами ИБР Экономика 2 сентября 22:04
США начнут использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида" США 2 сентября 21:56
Туркменистан и Япония обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Туркменистан 2 сентября 21:52
Начались поставки парогенераторов для второго энергоблока АЭС «Аккую» Турция 2 сентября 21:47
Замглавы МИД Китая и член политкрыла Талибана провели переговоры Другие страны 2 сентября 21:35
В Азербайджане установят сотни новых платежных терминалов MilliÖN ИКТ 2 сентября 21:14
Улучшение платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка Азербайджана - инвесткомпания Финансы 2 сентября 21:13
В Казахстане рассматривается возможность производства отечественных лекарственных средств против COVID-19 Казахстан 2 сентября 21:12
Грузия реализует проект по поддержке развития системы солнечных панелей Энергетика 2 сентября 20:48
Состоялась церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО) Азербайджан 2 сентября 20:41
COVID-19 выявил серьезные уязвимости в экономическом развитии Грузии – USAID Бизнес 2 сентября 20:37
Иран импортировал турецкую продукцию горнодобывающей промышленности на более чем $47 млн Турция 2 сентября 20:35
Денежная масса в Грузии достигла нового рекордного уровня Финансы 2 сентября 20:30
Французская компания отремонтировала очередную канатную дорогу в Грузии Транспорт 2 сентября 20:29
Азербайджан будет представлен на BookForum во Львове Культура 2 сентября 20:16
Раскрыт объем средств в системе накопительной пенсии Грузии Финансы 2 сентября 20:14
Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресечены – МИД Азербайджана Политика 2 сентября 20:11
В рамках программы софинансирования зарплаты в Азербайджане 932 лицам выданы направления по подходящей вакансии Общество 2 сентября 20:07
Можно ли иностранцам в Азербайджане пользоваться услугами в местах, где требуется наличие COVID-паспорта? Общество 2 сентября 20:05
Китайская красавица в Баку – поэзия Низами Гянджеви и музыка Гара Гараева (ВИДЕО/ФОТО) Культура 2 сентября 19:41
Грузинская железная дорога завершила первое полугодие 2021 года с убытком Транспорт 2 сентября 19:39
AzInTelecom купит ИТ-оборудование Тендеры 2 сентября 19:29
В Азербайджане назначен новый директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Общество 2 сентября 19:25
USAID продолжит поддерживать Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19 Политика 2 сентября 19:19
Турция почти наполовину увеличила экспорт продукции оборонной промышленности Турция 2 сентября 19:08
ЕС и ЕБРР прилагают усилия для повышения конкурентоспособности грузинских фирм Бизнес 2 сентября 19:05
Число использованных в Азербайджане вакцин превысило 7 млн Общество 2 сентября 19:01
Морское агентство Азербайджана сделало предупреждение в связи с ухудшением погоды Общество 2 сентября 18:56
В Азербайджане выявлено 3 759 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 473 человека Общество 2 сентября 18:55
Вакцинация не становится причиной заражения – азербайджанский врач Общество 2 сентября 18:50
Туркменский консорциум объявил тендер на сервисное обслуживание Тендеры 2 сентября 18:42
Рынок кредитного страхования в Азербайджане многократно возрос Финансы 2 сентября 18:41
В январе – августе Турция увеличила экспорт электротоваров почти на 40% Турция 2 сентября 18:39
В Баку еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату проезда Общество 2 сентября 18:38
Нефтегазовая компания Казахстана закупит трубы Тендеры 2 сентября 18:36
Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ совершит визит на Южный Кавказ Политика 2 сентября 18:35
В Азербайджане экс-глава районной ИВ обвиняется в присвоении 4 млн манатов Политика 2 сентября 18:33
Туркменистан импортировал нефтепродукты из Германии на сумму свыше 3,5 млн евро Энергетика 2 сентября 18:26
Платформа «шести» с участием стран Южного Кавказа отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников – Захарова Политика 2 сентября 18:17
В Азербайджане в 2022 году может появиться ряд новых моделей марки Toyota Транспорт 2 сентября 18:12
В Турции встретили представителей ВВС Азербайджана, отправившихся на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО) Политика 2 сентября 18:02
В Агдаме планируется реализовать проекты на основе «зеленых технологий» – спецпредставитель Президента Энергетика 2 сентября 17:57
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента Политика 2 сентября 17:52
Мотострелковые подразделения в Нахчыване проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО) Политика 2 сентября 17:43
Президент Узбекистана предложил ИБР новые варианты развития сотрудничества Бизнес 2 сентября 17:40
В Кыргызстане среднемесячная зарплата составила 229,5 доллара Кыргызстан 2 сентября 17:26
Таджикистан получит от МВФ $236 млн. Таджикистан 2 сентября 17:24
Международные резервы России за неделю выросли на $20 млрд Россия 2 сентября 17:15
Армяне, проявив вандализм, учинили большие разрушения – боснийский журналист Политика 2 сентября 17:14
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 2 сентября 17:11
Минимум два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Германии Европа 2 сентября 17:10
Грузия обнародовала объемы импорта и экспорта цитрусовых Бизнес 2 сентября 17:08
Около 60% клиентского портфеля азербайджанских банков составляют бизнес-кредиты Финансы 2 сентября 17:03
Дефицит торгового баланса США в июле снизился лучше прогноза США 2 сентября 17:02
Минэнерго Турции ввело запрет на участие в тендерах BOTAŞ для одной из компаний Энергетика 2 сентября 17:00
Спрос на автомобили марки Toyota в Азербайджане вырос более чем на 20% Транспорт 2 сентября 16:58
Узбекнефтегаз, Российская Танеко могут начать совместное производство шин Бизнес 2 сентября 16:51
В Азербайджане разработан новый законопроект о продовольственной безопасности Экономика 2 сентября 16:50
ВОЗ: Африка не сможет вакцинировать от COVID-19 к концу сентября 10% жителей континента Европа 2 сентября 16:48
В ходе конкурса «Кубок моря» выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным целям (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 2 сентября 16:47
В азербайджанских школах будет преподаваться предмет «История победы» Общество 2 сентября 16:44
Минобразования Азербайджана в ближайшие дни обнародует решение в связи с началом учебы Общество 2 сентября 16:42
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды Общество 2 сентября 16:36
Грузинский рынок покинуло около 30% автодилеров Бизнес 2 сентября 16:32
Минспорта Азербайджана контролирует вопрос проверки COVID-паспортов при посещении спортзалов Общество 2 сентября 16:20
Претензии Армении по поводу «военнопленных» не принимаются на международной арене – политобозреватель Политика 2 сентября 16:16
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану Политика 2 сентября 16:11
Президент Туркменистана провёл общий урок об истории страны, о долге и обязанностях молодого поколения (ФОТО) Туркменистан 2 сентября 16:00
Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами – журналист из Северной Македонии Политика 2 сентября 15:58
Виноделы Грузии получили значительные средства за продажу винограда Бизнес 2 сентября 15:48
В Азербайджане упрощены процедуры использования механизмов финансовой поддержки для предпринимателей Бизнес 2 сентября 15:41
В Кыргызстане в августе инфляция составила 14,1% Кыргызстан 2 сентября 15:36
В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-8 градусов Общество 2 сентября 15:30
Феномен наук о здоровье Сейфаддина Гурбанова в Харькове Культура 2 сентября 15:27
Все новости