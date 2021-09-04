В Казахстане выявлено 4830 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 308, город Алматы - 1267, город Шымкент - 207, Акмолинская область - 241, Актюбинская область - 324, Алматинская область - 340, Атырауская область - 190, Восточно-Казахстанская область - 182, Жамбылская область - 110, Западно-Казахстанская область - 106, Карагандинская область - 556, Костанайская область - 231, Кызылординская область - 145, Мангистауская область - 235, Павлодарская область - 263, Северо-Казахстанская область - 68, Туркестанская область - 57.

Всего в стране выявлен 808431 заболевший.