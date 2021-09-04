В Казахстане выявлено 4830 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 308, город Алматы - 1267, город Шымкент - 207, Акмолинская область - 241, Актюбинская область - 324, Алматинская область - 340, Атырауская область - 190, Восточно-Казахстанская область - 182, Жамбылская область - 110, Западно-Казахстанская область - 106, Карагандинская область - 556, Костанайская область - 231, Кызылординская область - 145, Мангистауская область - 235, Павлодарская область - 263, Северо-Казахстанская область - 68, Туркестанская область - 57.
Всего в стране выявлен 808431 заболевший.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей собеседования прошли более 3500 человек
В Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей со срочным договором
Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)