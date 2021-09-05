В Казахстане выявлены свыше 4,5 тыс. заболевших коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 812 999 заболевших, из них скончались 9 779.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 716 645.