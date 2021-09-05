В Казахстане выявлены свыше 4,5 тыс. заболевших коронавирусом
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 812 999 заболевших, из них скончались 9 779.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 716 645.
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