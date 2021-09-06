Свыше 3,8 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3 897 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 816 896 заболевших, из них скончался 9 851 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 4 982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 721 627.