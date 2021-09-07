Ежемесячный рост инфляции в Казахстане составил 0,5%

В Казахстане в августе текущего года ежемесячный рост инфляции составил 0,5%. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Глобальная пандемия стала беспрецедентным макроэкономическим шоком, оказывающим давление на инфляционные процессы во всем мире. Под влиянием таких трендов, как разрыв в логистических цепочках, структурные изменения в спросе, экспансионные монетарные и фискальные программы поддержки экономики и других, сегодня рост инфляции наблюдается во всем мире. В результате, международные финансовые организации прогнозируют в 2021 году ускорение инфляции во всем мире до 3,9%», - сказал в ходе заседания Правительства министр национальной экономики Казахстана.

По информации ведомства, в Казахстане в августе текущего года ежемесячный рост инфляции составил 0,5%.

«Под влиянием сезонных факторов и эффекта отложенного спроса возрос вклад роста цен на платные услуги и непродовольственные товары. В этой связи, рост цен по платным услугам составил 0,8%, по непродовольственным товарам – 0,6%, по продовольственным товарам – на 0,1%», - проинформировал Асет Иргалиев.