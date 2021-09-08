Свыше 3,6 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3 639 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 824 118 заболевших, из них скончались 9 987 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 734 883.
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