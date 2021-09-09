Свыше четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4 106 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 828 224 заболевших, из них скончались 9 987 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 926 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 741 809.