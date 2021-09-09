Состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана и министром торговли Казахстана
БАКУ /Trend/ - Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.
Как передает в четверг Trend, об этом Султанов, находящийся с визитом в Азербайджане, написал в Facebook.
По словам Султанова, стороны обсудили возможности сотрудничества в военно-технической сфере.
Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов прибыл с визитом в Азербайджан восьмого сентября. В рамках визита планируется участие Султанова в заседании казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана и министром торговли Казахстана
Казахстан и Азербайджан могут создать единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута
Владельцы малых агрохозяйств должны соответствовать новым условиям экспорта – агентство Азербайджана
Увеличился прогноз по поступлениям от Налоговой службы в госбюджет Азербайджана на будущий год (ОБЗОР)
С глубокой скорбью чтим память детей, чье обучение оборвалось в результате военных преступлений Армении - Джейхун Байрамов (ФОТО)
В Азербайджане невакцинированные работники сферы образования не будут допущены в учебные заведения – министерство