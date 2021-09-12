Свыше 3,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 839 499 заболевших, из них скончались 10 297 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 4 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 758 090.