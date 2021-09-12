В Казахстане наблюдается перенаселение городов и обезлюдение приграничных территорий

Казахстан 12 сентября 2021 20:10 (UTC+04:00)
В Казахстане наблюдается перенаселение городов и обезлюдение приграничных территорий

Какова текущая миграционная ситуация в Казахстане, в каких регионах наблюдается сокращение населения, а в каких, наоборот, переизбыток, какие вызовы следует ожидать Казахстану в ближайшем будущем в этом вопросе и сколько трудовых мигрантов приезжает в нашу страну на заработки? Эти и многие другие вопросы обсудили участники круглого стола в Нур-Султане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана (далее – МТСЗН) совместно с Международной организацией по миграции (далее – МОМ) провели круглый стол по обсуждению проекта Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы (далее – Концепция).

В мероприятии приняли участие сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, иностранных дел, образования и науки, внутренних дел, эксперты МОМ, представители неправительственных и международных организаций, а также ученые, занимающиеся исследованием отечественной миграционной ситуации. В ходе мероприятия участники обсудили текущую миграционную ситуацию в республике, достижения в рамках Концепции миграционной политики до 2021 года, глобальные вызовы миграции для Казахстана, а также возможности по созданию благоприятных миграционных условий.

В частности, о важности эффективного выстраивания миграционной политики и текущих вызовах, предусмотренных в Концепции, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов. Он напомнил, что Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года подчеркнул необходимость разработки механизмов защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, а также решения вопросов внутренней трудовой мобильности населения. «Проект Концепции отмечает существующие и ожидаемые внутренние и внешние вызовы, требующие расширения концептуальных основ миграционной политики. Так, одной из острых внутренних проблем является избыток рабочей силы с низкой квалификацией и дефицит квалифицированных кадров в отдельных секторах экономики. Ещё один важный аспект – перенаселенность крупнейших городов и отдельных территорий. Ко всему прочему расселение этнических мигрантов также идёт в густонаселенных регионах.

На фоне этого отмечается обезлюдение приграничных территорий и сокращение численности населения в северных регионах, особенно трудоспособного возраста. В будущем это приведёт к сложностям обеспечения экономического роста этих регионов, и в целом может повлиять на национальную безопасность страны», – считает Акмади Сарбасов. Кроме того, он рассказал и о внешних вызовах, отмеченных в Концепции.

К ним относятся риски роста численности рабочей силы с низкой квалификацией за счет ожидаемого притока трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, и одновременного оттока квалифицированных кадров и талантливой молодежи, а также возможное появление в стране деструктивных элементов с потоками миграции. «Экономическое развитие, создание достойных рабочих мест для внутренних мигрантов, гендерное равенство, защита прав мигрантов, а также решение вопросов трудовой миграции, трафика людей, и «утечки умов» должны быть в числе приоритетов разрабатываемой Концепции», – подчеркнул первый вице-министр.

По его словам, в ходе реализации миграционной политики необходимо достичь трех главных целей: расширить возможности для трудоустройства рабочей силы, повысить конкурентоспособность работников, а также улучшить информированность участников рынка труда о возможностях и условиях трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом. В свою очередь, координатор по Центральной Азии, глава миссии МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев отметил, что новая Концепция – это инновационный документ, так как Казахстан – одна из первых стран в регионе, которая начала выстраивать миграционную политику в соответствии с новыми реалиями.

«Миграция населения — реальность современного Казахстана. Разные формы миграции являются результатом того, что этот процесс формируется в современных глобальных условиях. Миграция имеет положительный потенциал для государства, общества и самих мигрантов, однако сопряжена с рядом вызовов и рисков. В случае Казахстана, являющегося одновременно страной исхода, назначения и транзита мигрантов, эти вызовы требуют многоплановых одновременных ответов со стороны государственной политики, которая призвана усилить «плюсы» миграции и смягчить ее «минусы», – резюмировал Зейнал Гаджиев. Он подчеркнул, что этот документ поможет достичь положительного эффекта в социально-экономических и демографических показателях страны, а также расширить права и возможности мигрантов и их семей.

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