Свыше 3 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 842 587 заболевших, из них скончались 10 354 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 959 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 762 049.