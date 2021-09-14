Экономика Казахстана достигла допандемического уровня — премьер

БАКУ /Trend/ - Показатели экономики Казахстана достигли допандемического уровня и продолжают демонстрировать уверенную восстановительную динамику.

Об этом, как передает во вторник Trend, в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По итогам восьми месяцев года рост ВВП составил 3%. Продолжается усиление темпов роста в обрабатывающей промышленности на 5,8%, в сфере торговли - на 9,1%, связи - на 12,8%, а также в строительстве - на 11,4%. Введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. м жилья, что на 10,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Рост в обрабатывающей промышленности связан с увеличением объемов производства фармацевтической продукции на 40,8%, в машиностроении - на 23,9%, нефтепереработке - на 9,2%, кожаных изделий - на 8,4%, продуктов питания - на 4,8% и химической продукции - на 2,2%. С учетом ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+, темпы роста в горнодобывающем секторе остаются ограниченными (-1,4%).

Темпы роста в секторе услуг продолжают восстанавливаться, и к настоящему времени достигли 2,3% за счет высокой динамики в торговле (+9,1%) и связи (+12,8%). Рост инвестиций в основной капитал составил 18% без учета горнодобычи. Это стало возможным за счет высоких показателей инвестиций в основной капитал в строительстве (+150,1%), обрабатывающей промышленности (+81,7%), сельском хозяйстве (+43,2%), торговле (+39,9%), информации и связи (+37,0%), операциях с недвижимостью (+16,2%) и транспортных услугах (+9,0%).

По итогам января-августа Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская области и г. Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и г. Нур-Султан — по 6 показателям, Восточно-Казахстанская, Туркестанская области и г.Алматы – по 5 показателям.

Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области. Глава правительства поручил акиматам наращивать темпы роста в секторах экономики, где наблюдаются снижение и замедление показателей, продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Руководителям государственных органов и акимам поручено усилить работу по сдерживанию цен, министерству торговли и интеграции — четко координировать реализацию Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

«Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым», — сказал Аскар Мамин.