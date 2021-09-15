Почти 3 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 848 318 заболевших, из них скончался 10 491 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 4 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 770 558.