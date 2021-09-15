12 миллионов тонн зерна намолочено в Казахстане

На 15 сентября 2021 года по республике убрано 13,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 83,3% от их общей уборочной площади. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РК, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

При средней урожайности 9,1 ц/га намолочено 12 млн тонн зерна.

В трех основных зерносеющих регионах: Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, убрано 86% уборочной площади, или 10 млн га. Намолочено 8,2 млн тонн, урожайность составила 8,3 ц/га.

«Объемов мощностей хранения при прогнозируемых объемах урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет достаточно», - отметили в Минсельхозе.