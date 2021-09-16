Свыше 3 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлен 851 661 заболевший, из них скончались 10 549 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 4548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 775 106.