Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Казахстан 22 сентября 2021 07:48 (UTC+04:00)
Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 867 366 заболевших, из них скончались 10 860 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 797 768 .

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