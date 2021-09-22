Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 867 366 заболевших, из них скончались 10 860 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 797 768 .