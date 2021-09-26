В Казахстане выявлено 2 192 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 192 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 877 112 заболевших, из них скончались 11 035 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 810 681.