В Казахстане выявлено 2 192 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 192 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 877 112 заболевших, из них скончались 11 035 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 810 681.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности - Эмомали Рахмон
Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам – Эмомали Рахмон
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат