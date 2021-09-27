Спикер парламента Азербайджана приняла участие в проведённой в Казахстане церемонии, посвященной Дню памяти

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, пребывающая в Республике Казахстан в связи с участием на 10-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, приняла участие в проведённом 27 сентября в библиотеке Farab Library в городе Туркестане мероприятии, посвящённом Дню памяти.

Вначале минутой молчания была почтена память шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Открывший мероприятие президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали сказал, что в итоге начавшейся год назад, 27 сентября, Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Он упомянул о своём визите в азербайджанский город Шуша и коснулся роли этого прекрасного города в культуре и искусстве Азербайджана.

На мероприятии выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. По её словам, в результате начавшейся 27 сентября прошлого года Отечественной войны доблестные азербайджанские солдаты освободили земли Азербайджана и восстановили территориальную целостность страны ценою своих жизней. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева нанесла врагу сокрушительные удары, принудив его к подписанию акта о капитуляции. Азербайджанский народ всегда будет хранить драгоценную память о шехидах, имена которых навеки вписаны в историю азербайджанской государственности, сказала она.

Как подчеркнула председатель Милли Меджлиса, конфликт уже стал частью истории, и Азербайджан восстанавливает освобождённые территории. Спикер азербайджанского парламента обратила внимание слушателей на то, что Армения, которая во время почти 30-летней оккупации разрушила на азербайджанских землях города, сёла, исторические и культурные памятники, мечети, продолжает мешать установлению стабильности в регионе и до сих пор не прекращает свои провокационные действия.

Окончание мероприятия ознаменовалось презентацией подготовленных Международной тюркской академией переводов на казахский язык двух произведений Низами Гянджеви – «Семь красавиц» и «Лейли и Меджнун». Председатель Милли Меджлиса выразила признательность руководству Международной тюркской академии за перевод на казахский язык и издание в виде книг двух этих поэм Низами Гянджеви. Она выразила надежду, что и остальные произведения гениального азербайджанского поэта будут переведены на казахский язык, и пожелала Академии успехов.