Товарооборот Казахстана с Россией вырос в 3,5 раза

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль сотрудничества Казахстана с Россией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В Казахстане успешно работают более 7,5 тысяч российских и почти 3,5 тысяч совместных предприятий. В рамках нашего форума за годы совместного сотрудничества подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 млрд долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

По информации Главы государства, объем прямых инвестиций из России за последние 15 лет составил более 16 млрд долларов.

«Казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 млрд долларов. Это довольно значительная цифра. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики - промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура», - отметил Касым-Жомарт Токаев