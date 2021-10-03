Казахстан и Индонезия договорились увеличивать взаимный товарооборот

Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев провёл встречу с Послом Индонезии Рахматом Прамоно по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-индонезийского сотрудничества.

Первый замминистра подчеркнул поступательное развитие политического диалога, торгово-экономических и гуманитарных контактов между двумя странами.

Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Индонезией в текущем году и договорились приложить усилия для дальнейшего увеличения взаимного товарооборота.

В завершение встречи Ш. Нурышев, вручив почётную грамоту от имени Заместителя-Премьер-Министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди, выразил благодарность Послу Индонезии Р. Прамоно за плодотворную работу и значимый вклад в развитие двусторонних отношений.