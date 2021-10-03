Около 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 953 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 890 993 заболевших, из них скончались 11 292 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 238 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 828 328.