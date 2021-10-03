В одном из районов Казахстана завершают уборку проса

В Мойынкумском районе Жамбылской области завершаются работы по уборке проса, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Отметим, что самый отдаленный район Жамбылской области - Мойынкумский - один из самых суровых и богатых в регионе. В Мойынкумах встречаются разнообразные полезные ископаемые, такие как золото, уран, бариты, алмазы, кварц, известняк и другие.

Выращивание сельхозкультур здесь сопряжено с большими климатическими трудностями. Регион отличается засушливостью и резкими перепадами температур. Тем не менее, в Мойынкумах на сегодняшний день насчитывается 744 фермерских хозяйства.

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, в мойынкумских селах Кушаман, Кокжелек, А.Назарбекова занимаются выращиванием проса, в основном, это красное просо. В этом году в Кызылталском и Кызылотауском сельских округах данная культура была высеяна в больших объемах, чем прежде. В настоящее время работы по уборке полей идут к завершению. Глава крестьянского хозяйства «Ынтымақ» Мейрбек Шынжарбеков, вместе с другими сельчанами, засеял просом 11 гектаров земли, его собственный надел три гектара. «Приближается день, когда мы увидим плоды нашего труда.

Сейчас мы поставляем урожай на ток и обмолачиваем зерно. В этом году мы немного припозднились из-за задержки подачи поливной воды. Однако урожай выдался неплохой, думаю получить 2,5 тонны с гектара», - говорит Мейрбек Шынжарбеков.

В 2020 году в этом районе сельскохозяйственными культурами было засеяно 5 074 гектара. В этом году 5 662 га засеяны яровым ячменем, кукурузой на зерно, просом, подсолнечником, картофелем, овощными и бахчевыми культурами, многолетней люцерной.

Отмечается, что в разы повышается качество молока, если кормить дойную корову соломой этой культуры. Просовое зерно используется в производстве спирта, а стебли идут на изготовление бумаги. К тому же, просо обладает высокими лечебными свойствами.