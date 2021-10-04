1 717 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 717 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 892 710 заболевших, из них скончались 11 323 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 913 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 830 241.