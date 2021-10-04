Проекты по борьбе с вредными выбросами разрабатывают в Казахстане

Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о запланированной работе по борьбе с вредными выбросами, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Снижение использования газа и нефтепродуктов и практически полный отказ от угля также приведет к значительному снижению выбросов в электроэнергетике. Оставшаяся доля выбросов будет поглощена с помощью технологий улавливания и хранения углерода, в том числе будущими перспективными проектами, которые находятся на стадии разработки. В сельском хозяйстве замедление роста выбросов парниковых газов возможно за счет внедрения устойчивого органического сельского хозяйства и программ лесоразведения. Сокращение выбросов на 50 % в секторе отходов к 2060 году будет за счет мер по сбору, сортировке и переработке мусора (с 6,65 Мт СО2-экв. в 2017 году до 3,43 Мт СО2-экв. в 2060 г.)», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, оба сценария прямо учитывают текущие международные усилия по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса.

«Например, «Зеленый курс» Европейского СОЮЗА или обязательства большинства стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, которые значительно сократят глобальный спрос на ископаемое топливо и промышленную продукцию с высоким уровнем выбросов парниковых газов. Реализация сценария углеродной нейтральности приведет к сокращению выбросов на 97 %, что позволит сократить выбросы на 9,335 млрд. тонн СО2-экв. за весь период до 2060 года и потребует инвестиций в размере около 666,5 млрд. долларов США. При этом, рост ВВП к 2060 году увеличится на 50 % в сравнении с базовым сценарием», - отметил зампремьера.

Он напомнил, что сценарии были разработаны в ходе интенсивных консультаций с заинтересованными сторонами в 2020 и 2021 годах.

«13 октября т.г. в городе Нур-Султане в рамках участия Главы государства в Международной конференции на тему «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана» планируется представление итогов Концепции. Также Концепция будет представлена мировому сообществу на 26-ой Конференции ООН по изменению климата в г. Глазго (Великобритания) 1-2 ноября т.г. В целом, данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства», - заключил Р. Скляр.