Казахстан ратифицировал Протокол по оценке воздействия на окружающую среду к Рамочной конвенции по защите Каспия

Глава государства подписал Закон «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря». Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ратифицировать Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, совершенный в Москве 20 июля 2018 года», - говорится в тексте документа.