Добыча нефти будет стабильной в течение следующих пяти лет – Минэнерго Казахстана

Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о профиле добычи нефти Мангистауской области, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Министерством энергетики подготовлен профиль добычи нефти Мангистауской области. Как видно на слайде, добыча нефти будет стабильной в течение следующих пяти лет. Однако затем может наблюдаться некоторое снижение добычи с 2025 года», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

При этом, подчеркнул министр, Мангистауская область обладает значительным потенциалом для роста добычи как нефти, так и газа.

«Благодаря запуску новых морских проектов, а именно освоения месторождений Хазар и Каламкас-море, с 2028 года планируется увеличить добычу нефти до 19,5 млн тонн», - заключил глава Минэнерго.

Ранее М. Мирзагалиев озвучил планы по увеличению добычи нефти в ближайшие годы. «Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы Министерство энергетики ответственно за реализацию ряда мероприятий», - отметил министр