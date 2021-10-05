В Казахстане построят очередной осетровый завод

Казахстан 5 октября 2021 11:52 (UTC+04:00)
В Казахстане построят очередной осетровый завод

Какие проекты в сфере рыбного хозяйства будут реализованы в Мангистауской области, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Было отмечено, что за счет частных инвестиций будет реализовано три проекта по рыбному хозяйству (ИП «Булекбаев», ТОО «Институт Технологический Холдинг») на сумму 30 млрд тенге, в том числе строительство осетрового завода на территории СЭЗ «Морпорт Актау» (ТОО «Beluga Queen»).

«В результате объем произведенной рыбы увеличится с 30 тонн до 10,6 тыс. тонн, будут созданы более 3 тыс. новых рабочих мест. В свою очередь, министерством будут выделены инвестиционные субсидии. Акиматом области будут приняты меры по созданию инфраструктуры и выделению субсидии на корма, рыбопосадочный материал и лекарственные препараты», - пояснил Сериккали Брекешев.

Ранее сообщалось, что Правительство РК одобрило Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. «Мангистауская область является регионом с большим потенциалом развития. Реализация Комплексного плана придаст новый импульс развитию области. Всего за пять лет реализации комплексного плана будут исполнены 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тенге. Экономика региона за указанный период вырастет на 32%», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Мать не хочет, чтобы дочери досталась часть её наследства…
Мать не хочет, чтобы дочери досталась часть её наследства…
Имеет ли право гражданин России вступить в наследство гражданина Азербайджана?
Имеет ли право гражданин России вступить в наследство гражданина Азербайджана?
Супруга против развода, что делать…
Супруга против развода, что делать…
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников образования Политика 12:43
Президент Ильхам Алиев: Наше "Большое возвращение" началось с Джебраила Политика 12:41
Президент Ильхам Алиев: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа Политика 12:38
Новый проект: Налажено сотрудничество между Экспертной платформой Baku Network и турецкой ATA Platform (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:37
Разработчики "Спутника V" рассчитывают на регистрацию вакцины в ВОЗ до конца ноября Европа 12:34
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Джебраила началось пять лет назад Политика 12:34
Президент Ильхам Алиев: Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью Политика 12:33
Президент Ильхам Алиев: Мифологии положен конец, никто не говорит о "непобедимой армянской армии" Политика 12:31
Цена газа в Европе обновила исторический рекорд Европа 12:28
Президент Ильхам Алиев: Мы мобилизовали и продолжим мобилизацию всех сил, чтобы за короткое время восстановить Джебраил и все другие наши районы Политика 12:28
Коронавирус в Израиле: Менее 38 тысяч зараженных, около 500 в тяжелом состоянии Израиль 12:18
Беларусь нарастила импорт продукции из Туркменистана Бизнес 12:18
Выгодная осенняя кампания от CityNet продолжается Общество 12:01
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 5 октября Узбекистан 11:57
В Казахстане построят очередной осетровый завод Казахстан 11:52
Назван объем поставок СУГ в Украину компанией SOCAR Энергетика 11:52
Бакинская международная книжная выставка-ярмарка станет ежегодной Культура 11:36
Азербайджан будет экспортировать золотые изделия в страны Центральной Азии Экономика 11:36
Оборот сферы общепита в Баку вырос на более чем 40 млн манатов Экономика 11:28
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества (ФОТО) Политика 11:21
На лечение в Турцию отправлены еще четверо азербайджанских военнослужащих (ФОТО) Общество 11:18
Добыча нефти будет стабильной в течение следующих пяти лет – Минэнерго Казахстана Казахстан 11:14
Продажи в торговой сети Баку незначительно возросли Экономика 11:10
В Грузии за сутки выявлены 2 800 новых случаев заражения коронавирусом Грузия 11:08
Агентство Азербайджана по развитию МСБ внедрило новый механизм поддержки предпринимателей Бизнес 11:04
Туркменистан и Казахстан в ТОП-3 по экспорту бензина в Узбекистан Энергетика 10:52
Узбекистан будет возмещать половину транспортных расходов экспортерам Бизнес 10:46
Туркменистан и Узбекистан договорились о расширении экспортно-импортных операций Бизнес 10:41
Власти ФРГ потратили более €17,3 млрд на участие в миссии в Афганистане Европа 10:31
Стоимость азербайджанской нефти превысила $83 за баррель Энергетика 10:23
Промпроизводство в Баку выросло за год на более чем 6 млрд манатов Экономика 10:22
Узбекистан увеличил импорт бензина Бизнес 10:19
Обеспеченность России запасами золота при текущем уровне добычи составляет 36 лет Россия 10:14
Армения и в советское время препятствовала налаживанию транспортного сообщения с Нахчываном - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ Азербайджан 10:14
Частный сектор продолжает лидировать в Баку по объему выполненных строительных работ Строительство 10:13
Грузия огласила данные импорта смартфонов ИКТ 10:12
Туркменистан и Узбекистан подпишут ряд двусторонних документов Бизнес 09:57
Скончался народный артист Азербайджана Вагиф Шарифов Социум 09:55
В Казахстане будут поэтапно снижать площади посевов риса и хлопка Казахстан 09:49
Новый контейнерный терминал планируют ввести в морском порту Актау Транспорт 09:47
Казахстан модернизирует Мангистауский атомный энергетический комбинат Казахстан 09:45
Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии США 09:44
Цены на нефть продолжают немного расти после заседания ОПЕК+ США 09:28
Турецкий порт Коджаэли принял более 6 тыс. судов Турция 09:25
В Узбекистане восстановили скважину на месторождении Южный Кемачи Энергетика 09:22
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Карасу и украинским Черноморском Турция 09:16
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Коджаэли и бельгийским Зебрюгге Турция 09:13
Порт Стамбул принял в январе-августе свыше 300 судов Турция 09:06
Турция экспортировала мебели и древесины с начала года на сумму около $5 млрд Турция 09:01
В Тибете нашли следы неизвестной науке цивилизации Другие страны 08:51
bp назвала причины продажи части доли в проекте SWAP в Азербайджане Энергетика 08:39
В Средиземном море отследили тысячи тонн пластикового мусора В мире 08:25
Мбаппе назвал клуб, в который он хотел перейти летом Спорт 08:08
Ученые открыли механизм долгосрочного запоминания информации В мире 07:49
1 624 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:32
Сбой не привел к утечке данных пользователей - Facebook ИКТ 07:05
Байден и новый премьер Японии договорились укреплять альянс двух стран Другие страны 06:46
В WhatsApp заявили о полном восстановлении после сбоя ИКТ 06:19
Азербайджанский борец стал бронзовым призером чемпионата мира Общество 06:01
Разработано новое обезболивающее В мире 05:39
США намерены бороться с ростом цен на нефть США 05:15
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами Россия 04:51
Байден обсудил со Столтенбергом укрепление мер сдерживания транснациональных угроз США 04:28
Цукерберг извинился перед пользователями Facebook ИКТ 04:02
«ПСЖ» не попал в топ-7 самых дорогих составов мира Спорт 03:43
Вслед за Facebook и Instagram заработал и WhatsApp ИКТ 03:24
Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше ИКТ 03:18
В Facebook подтвердили постепенное восстановление сервисов ИКТ 03:01
Bloomberg: зимой мир ждет глобальный кризис В мире 02:45
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 33 тыс. человек Турция 02:28
Facebook и Instagram снова заработали ИКТ 02:03
В Twitter coобщили об устранении сбоев в работе соцсети ИКТ 01:59
ВОЗ предупредила об усугублении вакцинного неравенства в мире В мире 01:41
Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около шести часов ИКТ 01:22
Сбой в Facebook назвали худшим с 2008 года ИКТ 01:11
Пользователи Gmail также сообщили о сбоях в работе почты ИКТ 01:00
В Facebook заявили, что работают над скорейшим устранением сетевых проблем ИКТ 00:51
Домен Facebook выставили на продажу на одном из сайтов ИКТ 00:37
Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к азербайджанскому народу от 5 октября 2020 года (ФОТО) Политика 00:25
Теймур Раджабов занял второе место на Champions Chess Tour Общество 00:14
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу «TRT Haber» от 5 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
В сеть слиты данные 1,5 млрд пользователей Facebook В мире 00:05
Хроника Победы: 5 октября Политика 00:01
Сбой произошел и в работе TikTok В мире 4 октября 23:52
Forbes оценил потери Цукерберга на фоне глобального сбоя в Facebook в $6,4 млрд В мире 4 октября 23:41
Азербайджанские гимнасты привезли в Баку медали чемпионата Европы (ФОТО) Общество 4 октября 23:15
7-8 октября Грузию посетит Военный комитет НАТО Грузия 4 октября 22:57
Президент Ильхам Алиев: Мы победоносно завершили войну, с победы начали, победой завершим и мирный период Политика 4 октября 22:31
Президент Ильхам Алиев: Дружественные, соседние с нами Россия и Турция поддерживают добрые отношения с Азербайджаном, такое же отношение питает к ним и Азербайджан Политика 4 октября 22:30
Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно Политика 4 октября 22:10
Казахстан ратифицировал Протокол по оценке воздействия на окружающую среду к Рамочной конвенции по защите Каспия Казахстан 4 октября 22:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным Политика 4 октября 22:02
Президент Ильхам Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Политика 4 октября 21:28
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан первым поддержал платформу сотрудничества, предложенную Президентом Турции Политика 4 октября 21:06
В соцсетях Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой - Минсвязи Азербайджана ИКТ 4 октября 20:39
На судебном заседании по делу экс-главы Аппарата ИВ Баку заслушаны показания свидетеля Общество 4 октября 20:25
Синоптики дали удовлетворительный прогноз качества воздуха Общество 4 октября 20:03
Впервые в Азербайджане: корейское нашествие от BLACKPINK Интересное 4 октября 19:50
В пригороде Баку организован новый регулярный автобусный маршрут Общество 4 октября 19:50
Президент Ильхам Алиев: В регионе никогда не будет прежней ситуации, это должны знать все Политика 4 октября 19:47
Все новости