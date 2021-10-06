Состоялась церемония открытия Международного Политического Молодежного Форума в Казахстане (ФОТО)

В Туркестанской области Республики Казахстан, в зоне отдыха “Tau Samali”, начал свою работу Международный Политический Молодежный Форум при совместной организации молодежного крыла “Jas Otan” ведущей партии этой страны “Nur Otan” (председатель партии Н.Назарбаев), Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) и других организаций.

Форум, посвященный 30-летию независимости Казахстана, продолжит свою работу в течение четырех дней, основными целями которого является – развитие лидерских, ораторских навыков и коммуникационных способностей молодежи, повышение их интереса к информационным технологиям, поощрение благотворительности среди молодежи и тд.

На церемонии открытия Форума, выступили и.о. генерального директора Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов, председатель организации «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев и координатор секретариата Молодежного Форума ОИС Юнус Чолак, которые подробно рассказали о деятельности своих организаций, пожелали успехов работе Форума и призывали участников выступить эффективными предложениями во время дебатов.

На тренингах и семинарах, проводимых экспертами и учеными, а также представителями ведущих госучреждений Казахстана, принимают участие молодые участники из Азербайджана, Турции, Пакистана, РФ, Китая, Узбекистана, Таджикистана и других стран мира. В отдельной панельной дискуссии планируются выступления азербайджанских экспертов, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджави.

Следует отметить, что в рамках Форума также состоится ряд культурных и спортивных мероприятий, а также подписание договоров о сотрудничестве между разными организациями.