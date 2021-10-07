2 063 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 898 225 заболевших, из них скончались 11 422 человека.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 838 451.
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