2 063 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 898 225 заболевших, из них скончались 11 422 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 838 451.