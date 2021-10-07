В Казахстане состоялась сессия, посвященная Низами Гянджави (ФОТО)

Как уже ранее сообщалось, в Туркестанской области Республики Казахстан, в зоне отдыха “Tau Samali”, начал свою работу Международный Политический Молодежный Форум при совместной организации молодежного крыла “Jas Otan” ведущей силы этой страны “Nur Otan”, Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) и других организаций.

Основными целями Форума является – развитие лидерских, ораторских навыков и коммуникационных способностей молодежи, повышение их интереса к информационным технологиям, поощрение благотворительности среди молодежи и тд.

Сегодня в рамках мероприятия состоялась сессия, посвященная 880-летию Низами Гянджави под названием «Мосты духовности – от Фараби до Низами». Председатель организации «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев, открывая сессию, отметил ее важность и передал слово и.о. генеральному директору Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС Вусалу Курбанову. В.Курбанов в своем выступлении рассказал о значимости поэм великого азербайджанского поэта, о переданных им гуманистических мессиджей миру, а также о роли ученого Фараби и писателя Абая Кунанбаева, проживавших и творивших в Казахстане в распространении гуманистических идей. Известный азербайджанский писатель и драматург, секретарь Союза Писателей Азербайджана Ильгар Фахми в формате онлайн рассказал о специфических чертах, присущих творчеству Низами, доктор философских наук казахский профессор Амеркул Абуов проинформировал участников о творчестве Фараби, о необходимости изучения его наследия казахской молодежью.

В конце сессии Нуржан Жетписбаев поделился своими мнениями об освобожденном городе Шуша, который был объявлен культурной столицей Азербайджана указом президента Ильхама Алиева, дал высокую оценку проделанным работам по реконструкции исторических и культурный памятников за последние месяцы. Он выразил свое желание посетить этот город как делегат из Казахстана в рамках международных культурных мероприятий. Представители молодежи из России, Узбекистана и Таджикистана также выразили свое желание посетить Шушу в скором времени.