Число заражений COVID-19 в Казахстане превысило 900 тыс.

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 896 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлен 900 121 заболевший, из них скончались 11 459 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 841 255.