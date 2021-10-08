Число заражений COVID-19 в Казахстане превысило 900 тыс.
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 896 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлен 900 121 заболевший, из них скончались 11 459 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 841 255.
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