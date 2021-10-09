1 940 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 940 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлен 902 061 заболевший, из них скончались 11 489 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 399 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 843 654.