МЧС Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества

В г. Алматы состоялось пятое Совместное заседания коллегий МЧС Казахстана и МЧС Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В работе коллегии приняли участие делегации МЧС двух стран во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрием Ильиным и министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообеком Ажикеевым.

Цель мероприятия - координация и двухстороннее сотрудничество по реализации нормативных правовых актов и решений 4-го совместного заседания коллегий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ходе заседания представители ведомств обсудили ряд важных вопросов, в том числе использования системы мониторинга землетрясений на опыте Центрально-Азиатского Института прикладных исследований Земли, расположенного в городе Бишкек.

В очередной раз подняты актуальные вопросы информирования о расходах воды, угрозах и возникновении ЧС на трансграничных реках, обмена опытом тушения природных пожаров на трансграничной территории, а также обеспечения безопасности туристов, проходящих по труднодоступной местности.