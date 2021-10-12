Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились за 9 месяцев

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь 2021 года, передает Trend со ссылкой на правительство.

По итогам девяти месяцев т.г. рост ВВП составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам. Ключевым драйвером ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе.

Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост отмечается в машиностроении на 22,8%, в т.ч. автомобилестроении на 31,6%, производстве локомотивов и вагонов — 50,5%, стройматериалов — 10,1%, фармацевтике — 38,1%, пластмассовых изделий — 31,4%, производстве одежды — 14%, мебели — 14,9%, готовых металлических изделий — 17,2%.

В секторе услуг также наблюдается уверенное восстановление на фоне карантинных послаблений, темпы роста достигли 2,9% за счет высокой динамики в торговле (+9,3%) и связи (+13,0%). Строительство выросло на 9,7%.

За 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн кв. м жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжилось активное восстановление роста инвестиций, составив 2%, без учета горнодобычи рост на уровне 15,1%.

Высокие показатели инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве (+126,3%), обрабатывающей промышленности (+80,6%), торговле (+37,8%), сельском хозяйстве (+36,7%), операциях с недвижимостью (+18,9%), финансовой деятельности (+15,6%), информации и связи (+14,3%).