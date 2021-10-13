1 707 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 707 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 908 847 заболевших, из них скончались 11 613 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 850 849.
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